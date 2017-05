Twee verdachten rennen weg na inbraak in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 15:15 uur | update: 15:20 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort is op zoek naar twee inbrekers. Afgelopen nacht werd ingebroken in een bedrijfspand aan de Hogeweg.



De politie meldt op Twitter dat twee jongens wegrenden. Het is onduidelijk of ze buit hebben gemaakt.



De politie zoekt getuigen van de inbraak.







