Gewonde door overstekende eend in Benschop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 17:18 uur | update: 17:18 uur

BENSCHOP - Bij een kop-staartbotsing op de N210 bij Benschop is vanmiddag een man gewond geraakt. Het ongeluk ontstond doordat automobilisten remden voor een overstekende eend.



Eén van de bestuurders had dat te laat door en botste op zijn voorganger. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



Eén rijbaan werd afgesloten voor verkeer. De politie regelt het verkeer via de andere rijbaan.



