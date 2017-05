Deze week in het nieuws: Bouwvakker overleden en vechtpartij voetbalsupporters

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 19:00 uur | update: 19:06 uur

Het deels ingestorte stadhuis in Woerden. Agenten moesten vechtende supporters uit elkaar halen. De 23-jarige verdachte werd door een arrestatieteam overmeesterd.

PROVINCIE UTRECHT - Het nieuws over het overlijden van een bouwvakker doordat een vloer van het stadhuis van Woerden instortte was het best gelezen nieuwsbericht deze week bij RTV Utrecht. Ook de vechtpartij tussen voetbalsupporters op Utrecht Centraal en de aanhouding van een verdachte in het onderzoek naar de liquidatie van Scekic werden veel gelezen.



1. INSTORTING

Tijdens werkzaamheden aan het stadhuis stortte vrijdagochtend een betonnen vloer in. Een van de bouwvakkers kwam onder het puin terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit.



Het duurde erg lang voordat zij bij het slachtoffer konden komen, omdat er een groot risico was op verdere instorting van het gebouw. De gemeente liet aan het einde van de middag tijdens een persconferentie weten dat bij aankomst van de hulpverleners al duidelijk was dat de man geen kans had om dit te overleven.



Uiteindelijk werd een speciale kraan ingezet om de brokstukken weg te halen. Dat lukte rond 20.00 uur. De overleden bouwvakker is een 42-jarige man uit Woudrichem.



Het ingestorte deel van het gebouw is zaterdag gesloopt.



2. VECHTPARTIJ

Bijna iedereen was er zeker van: Feyenoord zou zondag al landskampioen worden. De ploeg hoefde alleen nog van Excelsior te winnen. Maar de wedstrijd eindigde in een drama voor de Rotterdamse club: het werd 3-0.



Teleurgestelde fans die per trein naar huis reisden troffen op Utrecht Centraal Ajax- en FC Utrecht-supporters. Die ontmoeting verliep niet zachtzinnig. De politie moest ingrijpen en zette onder meer politiehonden in. Meerdere vechtende fans werden opgepakt.



Morgen is er nog een kans voor Feyenoord, maar ook voor Ajax, om landskampioen te worden. Verwacht wordt dat er opnieuw veel voetbalsupporters rondlopen op Utrecht Centraal. Blije fans zullen naar Rotterdam of Amsterdam afreizen om de titel van hun favoriete club te vieren. En zijn er ook nog FC Utrecht-fans die terugkeren uit Alkmaar.



3. AANHOUDING

Een zwaarbewapend arrestatieteam viel woensdagochtend een woning aan de Dommeringdreef in Utrecht binnen. Een 23-jarige man werd aangehouden en geblinddoekt afgevoerd.



Later die dag bleek waarom. De Utrechter was opgepakt in het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic. De 45-jarige man werd vorig jaar zomer geliquideerd op de Kretadreef in de wijk Overvecht. De moord op Scekic wordt gelinkt aan de geruchtmakende 26Koper-zaak, die draaide om moorden op bestelling.



"Deze meneer is aangehouden in het totaalonderzoek naar de dood op Ranko Scekic", stelde een politiewoordvoerder. "Wat dan eventueel wel of niet zijn aandeel is en de betrokkenheid en al dat soort dingen meer is op dit moment nog helemaal niet bekend."



