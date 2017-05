Landmachtdagen trekken 150.000 bezoekers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 19:54 uur | update: 20:16 uur

SOESTERBERG - Zo'n 150.000 mensen hebben deze week op verschillende locaties in het land de zogenoemde Landmachtdagen bezocht. Dat maakte het ministerie van Defensie zaterdag op de afsluitende dag bekend.



Op twaalf locaties verspreid over het land kon het publiek deze zaterdag via gesprekken, demonstraties en activiteiten kennis maken met de Landmacht anno 2017.



De afgelopen week gingen militairen al langs bij ruim 1500 klassen van groep zeven en acht in het basisonderwijs. Bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg was er vrijdag een ontvangst voor bijna 2500 scholieren uit het

voortgezet en middelbaar onderwijs.



Onder de 150.000 belangstellenden waren tevens de 50.000 bezoekers van de Landelijke Veiligheidsdag zaterdag in Almere. Daar presenteerden zich tal van hulpdiensten.



De landmacht-evenementen waren zaterdag behalve Soesterberg en Almere ook in Utrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Havelte, Heerenveen, Heerhugowaard, Rotterdam, Weert en Zutphen.



