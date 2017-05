Automobilist gewond door aanrijding in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 20:01 uur | update: 20:07 uur

NIEUWEGEIN - Een automobilist is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding in Nieuwegein. Het slachtoffer was in botsing gekomen met een andere auto.



Dat gebeurde rond 18.45 uur op de kruising van de Koekoekslaan en de Zuidstedeweg. De automobilist is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



Beide auto's hebben veel schade opgelopen.



