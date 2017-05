Inwoners Abcoude willen sportgebouw met zwembad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 21:00 uur | update: 21:10 uur

Foto: Architect: Alberts & Van Huut

ABCOUDE - Als het aan inwoners van Abcoude ligt komt er aan de Spoorlaan een nieuw sportgebouw met een zesbaans zwembad en twee gymzalen. Ze hebben een architect in de arm genomen voor een concreet plan.



Het sportgebouw moet het in 2015 gesloten Meerbad en de verouderde Kees Bonzaal, die in 2019 sluit, vervangen. "Het nieuwe sportgebouw is van grote sportieve en maatschappelijke waarde voor Abcoude en omgeving", stellen de inwoners.



TWEE TON

Volgens eigen berekeningen moet de gemeente voor het sportgebouw jaarlijks twee ton uittrekken. "Dat is heel gunstig in vergelijking met de voorzieningen in andere kernen, zoals het zwembad Mijdrecht (833.000 euro) en de sporthal in Wilnis (152.000 euro)", vinden de Abcoudenaren.



Ze hebben zich verenigd in twee stichtingen en het plan voorgelegd aan wethouder Alberta Schuurs (Sport). Die vond het financiŽle risico van de borg en de jaarlijkse bijdrage echter te hoog.



BURGERINITIATIEF

Daarom proberen de inwoners het plan nu door middel van een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Daarvoor zijn nog wel meer dan honderd handtekeningen nodig.



De gemeente De Ronde Venen stelde tot nu toe dat inwoners die graag willen zwemmen terecht kunnen in Mijdrecht, maar dat vinden veel mensen te ver weg.



