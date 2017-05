Kampioen IJsselmeervogels krijgt heldenonthaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 09:16 uur | update: 09:18 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het rode deel van Spakenburg-Bunschoten heeft een wilde feestavond achter de rug. Tot in de kleine uurtjes werd in het dorp het kampioenschap van IJsselmeervogels in de derde divisie gevierd.



De kampioensploeg werd gisteravond in de haven van Spakenburg ontgehaald. Duizenden fans ontvingen de botter met daarop de spelers en de kampioensschaal met vuurwerk en gezang. Van burgemeester Melis van de Groep kregen de Vogels een grote beker en lovende woorden over hun prestatie.



ZONDER WANKLANK

IJsselmeervogels kreeg in zijn kampioenswedstrijd tegen Quick Boys steun van een grote supportersschare. Zeventien bussen met fans reisden mee naar Katwijk, waar de Vogels de titel door een 1-0 overwinning op Quick Boys binnenhaalden.



De feestelijkheden verliepen zonder ongeregeldheden. Vooraf bestond daar enige vrees over, ook omdat rivaal Spakenburg tegelijkertijd thuis moest spelen, juist weer tegen de andere club van Katwijk. De supporters van vv Katwijk werden via de Eemdijk omgeleid op hun thuisreis, zodat ze niet op de supportersbussen van de Vogels zouden stuiten.



Op de Westmaat waren politiemensen met honden en paarden op de been, maar die hoefden niets te doen.







