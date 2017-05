Gratis parkeren in Veenendaal door cyberaanval

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 09:53 uur | update: 09:59 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - De parkeergarage Corridor in Veenendaal is getroffen door een computerstoring. Gisteren kon daardoor gratis geparkeerd worden en volgens de Veenendaalse Krant is dat vandaag ook nog zo.



De parkeergarage maakt deel uit van het bedrijf Q-Park. Dat bedrijf is doelwit geweest van een cyberaanval.Ook in parkeergarages in Rotterdam en Hoofddorp hielden de betaalautomaten ermee op.



Dat leidde tot flink wat overlast en drukte in de garages. Het bedrijf heeft monteurs gestuurd, maar hoe lang het gaat duren om de storing te verhelpen, is onduidelijk.



Wereldwijd zijn bedrijven en organisaties getroffen door de aanval. Op schermen verschijnt daarbij de tekst dat de organisaties moeten betalen om weer toegang te krijgen tot hun computer.



