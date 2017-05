Inbraak bij juwelier in Leersum, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 10:16 uur | update: 11:03 uur

Foto: ANP

LEERSUM - De politie zoekt meer getuigen van een inbraak bij een juwelier vrijdagochtend vroeg in Leersum. De daders zijn nog spoorloos.



Getuigen zagen rond 4.50 uur vier in het donker geklede personen op twee bromfietsen wegrijden. In een oproep op Facebook spreekt het korps Utrechtse Heuvelrug de hoop uit dat er meer mensen zijn die iets gezien hebben.



De politie vraagt mensen ook specifiek om 's nachts alert te zijn op "scooters waarbij uw gevoel zegt dat het mogelijk niet in de haak is." Daders van inbraken of ramkraken gaan er namelijk wel vaker op scooters vandoor.



Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



