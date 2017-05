Politie Utrecht in de ban van de ring

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 11:41 uur | update: 12:17 uur

Foto: Politie Utrecht

UTRECHT - De politie Utrecht heeft een oproep gedaan over een ring die bij het bureau binnengebracht is. Het korps schakelt al zijn Facebook-vrienden in om de bezitter van de ring te vinden.



De ring is gevonden op de Henriëttedreef. De eerlijke vinder heeft hem naar het bureau Utrecht-Noord gebracht. In de ring staat de inscriptie "15-4-72 Angelique 6-6-72".



De eigenaar kan bellen met het algemene nummer (0900-8844) en vragen naar het politiebureau Utrecht-Noord. Het korps wijst er wel op dat de afhandeling van gevonden voorwerpen eigenlijk geen politietaak is. Daar gaat de gemeente over.



