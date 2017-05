Politie zoekt verder naar vermiste Hooglander

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 11:53 uur | update: 11:53 uur

Foto: Politie, Instagram

HOOGLAND - De zoekactie naar Theo van de Hoef uit Hoogland gaat de derde dag in.

De 58-jarige man wordt sinds vrijdagochtend vermist.



Er is een rechercheteam geformeerd om op de grond, in het Eemmeer en vanuit de lucht naar sporen te zoeken. Van de Hooglander is alleen zijn motor gevonden; die lag op de grens van Eemnes en Blaricum. De zoektocht werd zaterdagavond gestaakt toen het donker werd.



Theo van de Hoef is vrij lang, slank en hij droeg vrijdagochtend een zwart motorpak.



