Actie van Utrechtse taxichauffeurs afgeblazen

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

UTRECHT - De aangekondigde actie van taxichauffeurs in de buurt van station Utrecht Centraal gaat niet door. Er is te weinig animo.



De chauffeurs zijn ontevreden over een omleidingsroute van de gemeente. Vanwege de aanleg van een fietsenstalling op het Smakkelaarsveld kunnen ze niet meer rechtstreeks vanaf hun standplaats onder het spoor naar de andere kant van het station rijden.



In plaats daarvan moeten de taxi's een stukje omrijden, over de drukke Catharijnesingel. De chauffeurs verwachten problemen en wilden dat duidelijk maken aan de gemeente door tijdens de spits met tientallen taxi's de omleidingsroute te rijden. Ze hoopten zo het verkeer te ontregelen.



Vanmorgen bleek de opkomst van chauffeurs echter nihil. De actie is daarom voorlopig afgeblazen.



