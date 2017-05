Eemnessers krijgen hoofdpijn van vervuilde sloot

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 13:34 uur | update: 13:43 uur

EEMNES - Verschillende inwoners van Eemnes hebben last gehad van hevige stank uit een sloot. Ze kregen hoofdpijn en hadden last van hun keel.



De brandweer is gisteravond bij de sloot geweest aan de Aartseveen, maar kon toen weinig uitrichten. Vanochtend is een medewerker terug gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Op de sloot bleek een laag vloeistof te liggen, waarschijnlijk olie of terpentine die er gedumpt is.



Achter de sloot in de bosjes werd een jerrycan en een fles bleek gevonden. Ook ligt er huisafval, een verkeersbord, hout en ander afval in de sloot. De brandweer heeft de gemeente en waterschap Eemvallei ingelicht.



