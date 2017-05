Man maakt lelijke val met elektrische fiets

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 15:24 uur | update: 15:28 uur

UTRECHT - Op de Catharijnesingel in Utrecht is een oudere man ongelukkig ten val gekomen met zijn elektrische fiets. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Een automobilist hoorde een klap toen hij de fietser gepasseerd was en zag de man liggen. De verwondingen leken in eerste instantie zo ernstig dat ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.



De oorzaak van de val is niet bekend. Door het ongeval ter hoogte van de BartholomeÔbrug ontstond een kleine file.



