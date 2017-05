Magreb'90 veilig in derde divisie na Houdini-act

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 15:28 uur | update: 17:04 uur

Jawad Bellasan in archieft voor Magreb Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Magreb'90 heeft zich op fenomenale wijze veilig gespeeld in de derde divisie. In de laatste speelronde moest Magreb'90 winnen van kampioen De Dijk om zich veilig te spelen. Magreb won het uitduel met 4-2. Yassin Ouja en Jawad Bellasan schoten Magreb in de laatste minuten naar de overwinning.



De Utrechtse ploeg had het betere van het spel, toch stond het 0-0 bij rust. Magreb ging vol gas de tweede helft in, maar telkens als het op voorsprong kwam knokte De Dijk zich weer terug. Tot aan de 82e minuut leek het er op dat Magreb nacompetitie moest gaan spelen. In een bizarre slotfase schoten de Utrechters er nog twee in, waardoor zij zich veilig hebben gespeeld.



48' Jawad Bellasan [0-1]

63' Tim Ruder [1-1]

76' Guytho Mijland [1-2]

82' Lars Raaijen [2-2]

86' Yasin Ouja [2-3]

90+ Jawad Bellasan [2-4]



Magreb is in de derde divisie als 14e geŽindigd en speelt volgend jaar opnieuw in de derde divisie.

