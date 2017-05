Vermiste man gevonden in polders Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 16:28 uur | update: 16:37 uur

Zoekactie werd zondag hervat. Foto: Caspar Huurdeman

HOOGLAND - In de Maatsepolder bij Eemnes is het lichaam gevonden van een man uit Hoogland die sinds vrijdagochtend vermist was.



De vermissing van de Hooglander leidde tot een grote zoekactie. De politie zocht op de grond, in het Eemmeer en vanuit de lucht naar sporen. De motor van Theo van de Hoef werd gevonden op de grens van Eemnes en Blaricum.



De zoektocht werd zaterdagavond gestaakt toen het donker werd. Vandaag ging de politie verder met zoeken en dat leverde uiteindelijk een triest resultaat op.



