FC Utrecht tegen SC Heerenveen in play-offs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 16:19 uur | update: 17:06 uur

Foto: RTV Utrecht/René van den Berg

UTRECHT - FC Utrecht gaat met een goed gevoel de play-offs in tegen SC Heerenveen. In de laatste speelronde van de eredivisie won FC Utrecht van AZ met 3-2. FC Utrecht was al lang zeker van de vierde plaats, maar wist nog niet tegen wie het zou spelen in de play-offs. FC Groningen won uit bij Twente, waardoor Heerenveen als negende eindigt in de eredivisie. Woensdag speelt FC Utrecht het eerste play-offduel tegen SC Heerenveen.



Utrecht begon de wedstrijd niet met de vaste basisspelers. Bijvoorbeeld Ayoub, Haller, Kerk, Jensen en Janssen begonnen op de bank. Ook zonder deze spelers kwam Utrecht op een 1-0 voorsprong. In de eerste helft moest AZ verder met tien man na een overtreding van Svensson. Uit die vrije trap scoorde Utrecht de 2-0. Mark van de Maarel maakte een eigen goal, waardoor de wedstrijd weer spannend leek te worden. Niet veel later scoorde Nacer Barazite de 3-1 en was het duidelijk dat Utrecht de winst zou pakken. Jahanbakhsh scoorde nog wel de 3-2, maar dat mocht niet baten.



32' Richairo Zivkovic [0-1]

35' Zakaria Labyad [0-2]

51' Mark van de Maarel, ed [1-2]

54' Nacer Barazite [1-3]

68' Alireza Jahanbakhsh [2-3]



Bijz.

33' Jonas Svensson, rode kaart



Het ging deze speelronde ook over de 750.000 euro aan televisiegeld. Als AZ er in zou slagen om in de eindrangschikking boven Vitesse te blijven zouden de Utrechters de Arnhemmers voorbij in de wedloop om de televisiegelden. De club had dan een slordige zeven-en-een-halve ton extra kunnen cashen.





