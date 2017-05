Kampong naar finale play-offs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 17:09 uur | update: 18:18 uur

UTRECHT - Kampong heeft in de beslissende derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs gewonnen van Bloemendaal. De derde wedstrijd eindigde in 2-0. Dankzij doelpunten van Bjorn Kellerman en Robbert Kemperman mogen de Utrechters in een best-of-three serie tegen Rotterdam gaan spelen om de titel.



38' Bjorn Kellerman [0-1]

69' Robbert Kemperman [0-2]



Aankomende woensdag staat het eerste duel op het programma. Kampong speelt de eerste wedstrijd thuis, omdat Rotterdam hoger eindigde in de reguliere competitie. De tweede wedstrijd wordt zondag 21 mei gespeeld.





