Kleine brand op schip Nigtevecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 19:21 uur | update: 19:32 uur

NIGTEVECHT - De brandweer in Nigtevecht is uitgerukt voor een brandje. Het ging vanavond mis in de keuken van een schip aan de Kanaaldijk Oost.



De vlammen sloegen uit de frituurpan en dat werd opgemerkt door de kapitein van een schip dat passeerde. De bemanning reageerde alert en kon de brand zelf blussen.



De brandweer heeft alles voor de zekerheid nog gecontroleerd.









