Utrecht kampt met financiële groeistuipen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 20:20 uur | update: 20:40 uur

Foto: Maxime de Haan / Fotografie Maxime

UTRECHT - Utrecht is financieel gezond en er is veel geld over om problemen in de stad op te lossen. Dat schrijft de Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp in de Voorjaarsnota. In die nota staan de plannen voor de komende jaren. En er wordt verantwoording afgelegd over het financieel beleid van het afgelopen jaar.



Utrecht is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Om die groei mogelijk te maken moet er 45 miljoen euro geÔnvesteerd worden, aldus de wethouder. Dat geld gaat onder andere naar sportfaciliteiten, naar jeugdgezondheidszorg en extra fietstunnels.



Ook is er geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de Kanaalstraat in Lombok en de Amsterdamsestraatweg. Die straat wordt ingericht als 30 km-zone. Op het gebied van woningbouw belooft Kreijkamp dat 35 procent van de nieuw te bouwen huizen, sociale- of studentenwoningen zullen zijn.



LOKALE LASTEN OMHOOG EN TEGENVALLERS

Ook het komend jaar gaan de lokale lasten weer omhoog, bijna alle tarieven worden aangepast aan de algemene loon- en prijsstijging in Nederland. De afvalstoffenheffing voor alleenstaanden stijgt iets minder hard dan de inflatie, alleenstaanden krijgen dit jaar een korting van ťťn euro.



Er zijn diverse tegenvallers, meldt het college van B&W. De grootste tegenvaller is een tekort van 21 miljoen euro op de bijstand. Door een nieuwe verdeling door het rijk krijgt Utrecht veel minder geld voor de bijstand dan dat het uitkeert.



Alle grote steden in Nederland kampen met dit probleem en hebben bezwaar gemaakt tegen deze herverdeling. Het kabinet in Den Haag heeft een deel van de pijn inmiddels verzacht, maar er rest nog altijd een gat van 11 miljoen euro per jaar. Ook in de jeugdhulp dreigt een tekort, door Haags beleid is er een gat van bijna 5 miljoen euro in 2017.



ONROEREND GOED EN HERSTELWERKZAAMHEDEN

Het gemeentelijk onroerend goed is een hoofdpijndossier voor de wethouder. Door leegstand en stijgende OZB-lasten heeft hij een flink verlies op de verhuur van gemeentelijke panden. Daardoor verwacht de wethouder de komende jaren een tekort van 3,5 miljoen euro in 2017 en van nog eens 2 miljoen euro in alle toekomstige jaren.



Het herstel van de kades en muren van de grachten in Utrecht zorgt eveneens voor een flinke tegenvaller. De kosten vallen 12 miljoen euro hoger uit dan gedacht. En eigenlijk is dat bedrag nog onvoldoende, want met dit budget kan maar een deel van de grachten hersteld worden. Voor het repareren van een deel van de Kromme Nieuwegracht moet nog extra geld gevonden worden.



VOLKSBUURTMUSEUM GERED

Er is goed nieuws voor zeven culturele instellingen in de stad die dreigden hun subsidie kwijt te raken. Het zijn de Stichting Cultuurpromotie Utrecht, de New Dutch Connections, Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), Het Nederlands Volksbuurtmuseum, De CoŲperatie, Stuim (Schweigman&) en Insomnio.



Deze instellingen kregen een positief advies van een commissie die moest beoordelen welke instellingen in de stad recht hebben op cultuursubsidie. Maar doordat er veel meer aanvragen dan geld was, vielen ze toch buiten de boot. Het college schrijft nu in de Voorjaarsnota, dat extra geld toch te hebben gevonden.



MOBILITEIT

De stad groeit, maar de grootste groei komt in de toekomst niet meer uit Leidsche Rijn. De gemeente geeft aan dat er vooral gebouwd gaat worden op zogenoemde inbreidingslocaties, gebieden binnen de bestaande stad. De belangrijkste is de Merwedekanaalzone, dat is het gebied achter de Europalaan.



Extra huizen, zorgen ook voor extra verkeer. Het college geeft aan, dat er naar gestreefd moet worden, dat dat extra verkeer vooral Openbaar Vervoer en fietsverkeer moet zijn. Er wordt dan ook vooral geÔnvesteerd in OV-verbindingen en fietstunnels. Die extra aandacht voor OV en fiets blijkt het beste uit het meerjarige budget. In 2016 was voor investeringen in OV- en fietsverkeer ruim 350 miljoen euro beschikbaar. Voor automobiliteit was er een meerjarig budget van 64 miljoen euro.



Betaald parkeren in de stad blijkt een ware melkkoe. De gratis fietsenstallingen in de stad worden betaald met geld van autoparkeren. En zelfs dan blijft er nog flink geld over. Utrecht maakte 2 miljoen euro winst op betaald parkeren.



SANEREN NEDEREINDSE PLAS

Dit jaar is het eerste deel van de Nedereindse Plas gesaneerd. Maar daarmee is pas de helft van de voormalige vuilstort afgedekt. In de plas ligt veel gevaarlijk afval, waaronder chemisch en licht radioactief afval.



Het is nog niet duidelijk hoe het tweede deel gesaneerd moet worden. Om de saneringsmogelijkheden te onderzoeken stelt de gemeente een bedrag van 250.000 euro beschikbaar.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht