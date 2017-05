Problemen parkeergarage Veenendaal bijna opgelost

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 23:02 uur | update: 23:36 uur

VEENENDAAL - De problemen bij parkeergarage Corridor in Veenendaal zijn bijna verholpen. Sinds gisteren kunnen mensen gratis parkeren omdat de garage is getroffen door een computerstoring. Bij vijf van de in totaal 262 garages zijn nog storingen bij de geldautomaten, maar de verwachting is dat die in de loop van de nacht verholpen zijn.



"Het gaat nog om garages in Groningen, Veenendaal, Ede, Arnhem en Rotterdam. De monteurs kunnen alleen niet terecht in Rotterdam vanwege de viering van het kampioenschap van Feyenoord. Maar verder gaan we ervan uit dat we alles onder controle hebben", aldus directeur Mark van Haasteren eerder vanavond.



Volgens de directeur van Q-Park kan het zijn dat bij sommige garages de toegangspoorten open zullen staan, om eerst nog te testen of alles goed werkt.



De aanval, die vrijdag begon, heeft bedrijven en organisaties in veel landen in de wereld geraakt. Criminelen proberen sinds vrijdag computers over de hele wereld binnen te dringen via WannaCrypt, ook WannaCry genoemd.







