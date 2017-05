Vandalen vernielen Baarns monument

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 23:44 uur | update: maandag 15 mei 2017, 00:18 uur

BAARN - In Baarn is een rijksmonument vernield. Het gaat om het hekwerk in het Baarnse Catonspark. De colonnade stamt uit 1750 en is gemaakt van steen.



Het is niet bekend wanneer de vandalen hebben toegeslagen. Volgens wandelaars in het park, moet het zeer recent gebeurd zijn.



De gemeente Baarn is op de hoogte en gaat kijken of de schade te herstellen is.



