Brandweer haalt koe uit de Vecht

Foto: Petershotnews

NIGTEVECHT - In Nigtevecht is vanavond een koe in de problemen geraakt. Aan de Vreelandsweg was het beest in de Vecht terechtgekomen en het dier kon niet meer op eigen kracht op de kant komen.



De brandweer is ruim een uur bezig geweest om de koe te redden. Uiteindelijk zijn er een paar bomen omgezaagd waardoor de reddingsactie beter uitgevoerd kon worden.



Een tractor heeft het dier vervolgens uit het water gehaald.





