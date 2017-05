'Wegmisbruiker' Nigtevecht stapelt fout op fout

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 09:36 uur | update: 09:41 uur

Foto: Google Streetview

NIGTEVECHT - In Nigtevecht is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist aangehouden voor een serie overtredingen.



De man reed 49 kilometer per uur te hard over de Kanaaldijk Oost. Hij deed dat in een afgetakelde en onverzekerde auto. Ook had hij geen ID bij zich en moest hij nog een boete betalen.



Agenten konden het rijbewijs van de man niet invorderen, want dat was ongeldig verklaard en lag al bij het CBR. Wel nam de politie de man mee naar het bureau omdat hij zich niet kon identificeren.



Ook is zijn onverzekerde auto buiten gebruik gesteld en afgetakeld vanwege de boete die nog openstond.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht