"Digitale veiligheid nog vaak sluitpost op begroting van bedrijven"

UTRECHT - Veel actueler had het niet kunnen zijn. Het cybersecurity-ontbijt dat vanmorgen is georganiseerd Utrecht, om te praten over gijzelsoftware. Dat ontbijt stond al gepland, maar dit weekend werd opnieuw duidelijk hoe belangrijk dit thema is: wereldwijd werden computersystemen getroffen door aanvallen met gijzelsoftware.



Bij zo'n cyberaanval verschijnt een mededeling dat de inhoud van de computer pas weer wordt vrijgegeven na betaling van een bepaald geldbedrag.



Onder meer Q-Park was een van de getroffen bedrijven. Bij de parkeergarage in Veenendaal konden klanten gisteren daardoor gratis parkeren.



GELD

De Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zei vanmorgen dat Nederland meer moet investeren in digitale veiligheid. Er zijn vaak wel plannen op dit gebied, maar in de praktijk zou er nauwelijks geld voor worden uitgetrokken.



Harm Van Koppen van computerbeveiligingsbedrijf Sophos herkent dat beeld wel: "Beveiliging van IT-projecten is vaak de sluitpost. Dat daar wordt pas als laatste naar gekeken als er geld over is."



TIPS

Maar wat kun je tegen zo'n digitale aanval doen? In de Utrechtse wijk Rijnsweerd laten ondernemers zich daar vanmorgen over bijpraten tijdens een speciaal cybersecurity-ontbijt. Van Koppen is er ťťn van de sprekers.



Om te beginnen adviseert hij goede anti-virus software. "Echter dat is nooit feilloos. Wij kunnen maar 99,9 procent garantie geven dat we iets tegen kunnen houden. Want er zijn altijd cybercriminelen die iets nieuws bedenken."



Daarom adviseert Van Koppen ondernemers en particulieren om vooral een back-up te maken. Mocht een crimineel je computer of laptop gijzelen, dan ben je je belangrijke documenten niet kwijt.



