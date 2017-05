Politie vraagt Woerdenaren om tips over drugsdealers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 09:57 uur | update: 10:03 uur

Arrestatie in Woerden. Foto: Politie Woerden, Facebook

WOERDEN - De politie is op zoek naar informatie over drugsdealers in Woerden.



De afgelopen weken zijn een paar verdachten aangehouden, onder meer op de Rembrandtlaan waar een arrestant zich wanhopig vastgreep aan een rijdende vluchtauto.



Beelden hiervan verschenen later op Facebook. De aanhouding leverde volgens de politie een hoop reacties op in trant van "dat gebeurt ook in onze straat" of "jullie moeten daar eens kijken".



"Om een beter beeld de krijgen, of om onze vermoedens te bevestigen, willen wij u vragen om informatie met ons te delen", schrijft de politie vandaag op Facebook.



De politie is vooral geÔnteresseerd in deallocaties en tips over auto's, kentekens, tijdstippen en personen.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht