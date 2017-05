Internetoplichting: van dummytelefoons tot valse concertkaartjes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 10:05 uur | update: 11:12 uur

UTRECHT - Het onderzoek naar internetoplichting van de regionale omroepen en de NOS heeft inmiddels 1553 meldingen opgeleverd.



Voor de provincie Utrecht staat de teller op ruim honderd gevallen. Online kunnen slachtoffers van internetoplichting nog een week lang aangeven wat hen is overkomen.



DUMMY

De verhalen die binnenkomen variŽren. Zo vertelt een vrouw uit IJsselstein over een telefoon die ze voor honderden euro's gekocht heeft. Toen het pakketje arriveerde bleek het om een dummy te gaan.



TICKETS

Opvallend vaak gaat het mis met tickets, bijvoorbeeld voor concerten. Een man uit Wijk bij Duurstede betaalde 70 euro voor kaartjes maar hoorde nooit meer iets van de verkoper.



De onderzoeksperiode is inmiddels halverwege. Met de uitkomsten willen de omroepen verduidelijken hoe internetoplichting in zijn werk gaat en in hoeverre er ook iets aan gedaan wordt.



Bij internetoplichting gaat het om alle aan- of verkopen van goederen of diensten via sites als Marktplaats en eBay of via webwinkels. Zo kan het gebeuren dat verkopers niet betaald krijgen of dat producten na betaling niet worden geleverd.



Melding doen van internetoplichting kan nog tot 22 mei.







