Kritiek op Voorjaarsnota: "tekentafeloplossingen" van "elitair college"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 12:08 uur | update: 12:19 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Oppositiepartijen PvdA , CDA en Partij voor de Dieren hebben forse kritiek op de Voorjaarsnota 2017 van het Utrechtse college.



CDA

De stad is financieel gezond en er is veel geld over om problemen op te lossen. Toch klinkt er gemor. Het college pakt kansen onvoldoende op, vindt het CDA. "Omdat het geld nodig is om elders gaten te dichten", zegt CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren. "Het college denkt helaas vanuit het stadskantoor de samenleving te kunnen tekenen. Dan krijg je onzinnige keuzes zoals weer vier ton voor de bodemloze put van de prostitutiezone. Inwoners van bestaande buurten, vrijwilligers en ouderen komen er door deze keuzes bekaaid van af."



Volgens de CDA-fractie is de ambitie om de laagste werkloosheid te hebben geruisloos uit de stukken verdwenen. "De eenzijdige focus op startups, op zogenaamd sociaal ondernemerschap en op bijstandsexperimenten werkt niet. Gewone banen in de bouw, logistiek en dienstverlening verdwijnen."



Lichtpuntjes ziet de partij ook. Bijvoorbeeld dat er extra geld komt voor toezicht en handhaving en voor de aanpak van radicalisering en dat er eenmalig 2,5 ton wordt uitgetrokken voor Nederlandse les.



PVDA

Volgens de PvdA pakt is het Utrechtse college "elitair" en pakt het gemeentebestuur de tweedeling in de stad niet aan. "In de Voorjaarsnota 2017 bevestigt het Utrechtse college dat zij geen oog heeft voor wat voor alle Utrechters belangrijk is. Het overschot van vorig jaar toont aan dat het college de hand op de knip heeft gehouden terwijl investeringen in onze groeiende stad nodig zijn. Betaalbaar wonen, werk en toegankelijke zorg zijn onderwerpen waar de PvdA zeker andere keuzes zou maken."



PVDD

De Partij voor de Dieren ziet in de Voorjaarsnota te veel aandacht voor de groei van de stad. "Er komen 120 inwoners per week bij en het college zet in op nieuwbouw om de groei op te vangen. In hoog tempo verschijnen nieuwe gebouwen, en ondertussen worden bomen gekapt, planten en struiken verwijderd en de dieren moeten maar het hazenpad nemen", zegt raadslid Eva van Esch.



"Voldoende groen is essentieel voor de rust, de gezondheid en het geluk van alle inwoners, ůůk dieren. Het college zegt te investeren in groen, maar dat is alleen om het bomenverlies door onder meer de essentaksterfte te voorkomen. Het groenbudget is al jaren veel te klein en het wordt steeds meer uitgekleed. Zelf het bedrag dat uitgetrokken wordt voor het aanpakken van de essentaksterfte is te weinig om de te verwachten enorme kaalslag op te vangen", aldus Van Esch.



D66

D66, de grootste partij in het college, is tevreden. D66-Fractievoorzitter Klaas Verschuure: "We investeren in meer werk, beter onderwijs en de groei van de stad. Meer geld voor woningen, banen en kansen op de arbeidsmarkt. En we investeren flink in de openbare ruimte. Er gaat veel geld naar het onderhouden van bijvoorbeeld de Domtoren, de werfkelders en de bomen in de stad. De gemeente investeert ruim 45 miljoen euro in de stad. Het is dankzij het solide, behoedzame beleid van dit college dat we deze uitgaven kunnen doen."



"Dit college heeft steeds een behoedzaam, financieel solide beleid gevoerd' aldus Verschuure. "Je ziet nu hoe verstandig dat is, want we hebben een paar flinke tegenvallers waar we zelf niks aan konden doen. Het onderhoud van de werven en de essentaksterfte bijvoorbeeld. Maar de grootste tegenvallers worden veroorzaakt door de kortingen van de rijksoverheid. Utrecht krijgt miljoenen te weinig voor het uitbetalen van de bijstandsuitkeringen! Die rekening moeten de Utrechters zelf betalen. En als we dan nieuwe manieren proberen te vinden om meer mensen aan het werk te krijgen, werkt het Rijk ons aan alle kanten tegen."



GROENLINKS

Collegepartij GroenLinks is trots. "Met deze voorjaarsnota bouwen we stevig verder aan een groene en sociale stad; een stad waar iedereen zich welkom voelt", aldus fractievoorzitter Heleen de Boer. "Het college kiest ervoor om problemen aan te pakken en niet door te schuiven naar de volgende periode. Dat leidt tot een krappe portemonnee. Toch lukt het om te blijven investeren in een gezonde en duurzame groei van de stad. Dat is echt een compliment waard."



GroenLinks vindt het belangrijk dat de stad op een gezonde en duurzame manier groeit. "Je ziet dat nu echt in het straatbeeld terug. Mooie voorbeelden zijn de Dafne Schippersbrug en de Oosterspoorbaan. Er is meer ruimte voor fiets en voetganger, energieneutraal bouwen is de nieuwe norm en de vijf hoofdfietsroutes zijn zo goed als af en worden intensief gebruikt. Dit alles leidt tot een mooiere, levendige en vooral gezondere stad, waarin het fijn wonen is", aldus De Boer.



VVD

Ook collegepartij VVD is content. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: "Met de drie coalitiepartners investeert de VVD in de stad en haar bewoners, lossen we financiŽle knelpunten op en zorgen we dat het huishoudboekje van Utrecht op orde is." De partij is blij dat er de komende jaren 45 miljoen euro wordt uitgetrokken voor groeigebieden zoals Leidsche Rijn, de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek.



"De VVD wil de komst van de Vuelta serieus onderzoeken", aldus Gilissen. "Utrecht zou daarmee de eerste stad worden waar alle drie de grote rondes zijn gestart. Om dit mogelijk te maken reserveren we een bedrag van 1,3 miljoen euro."



De komende weken debatteert de Utrechtse raad over de plannen. Op donderdagavond 1 juni zijn de Algemene Beschouwingen en op 14 en 15 juni wordt er in de raadscommissies over de Voorjaarsnota gesproken. Het slotdebat is op donderdag 29 juni. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn op 21 maart 2018.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht