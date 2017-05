Wanneer wordt waar ingebroken? Politie gaat misdaad voorspellen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 11:55 uur | update: 12:49 uur

PROVINCIE UTRECHT - Valt misdaad te voorspellen? De politie denkt van wel en heeft een systeem ontwikkeld waarmee dat geprobeerd wordt. Na een proef op vier locaties wordt het systeem nu landelijk uitgerold.



De politie maakt voor de voorspellingen gebruik van allerlei data. Het gaat dan om algemene cijfers over wijken en inwoners, aangevuld met kennis van de politie zelf. Zoals bijvoorbeeld informatie over waar in het verleden vaak is ingebroken en waar bekende veelplegers wonen.



Het systeem verwerkt die data tot een rasterkaart van Nederland. In vakjes van 125 bij 125 meter staat aangegeven waar op welke tijden de kans op een misdrijf het grootst is.



Aan de hand van deze 'hot times' en 'hot spots' kan de politie gerichter agenten inzetten. "Op deze manier gaan we spaarzaam om met de mensen en middelen die we als politie hebben", zegt Reinder Doeleman, chef Dienst Regionale Informatie Organisatie bij de politie in Amsterdam.



Het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) is ontwikkeld in Amsterdam en getest in Groningen, Enschede, Hoorn en Den Haag. De politie gaat het systeem nu ook uitrollen in de rest van het land. Volgens de politie is het uniek dat een politiekorps zo'n systeem landelijk inzet.



