Verplichte opname na steekpartij in daklozenopvang Amersfoort

AMERSFOORT - De man die september vorig jaar iemand neerstak in de daklozenopvang in Amersfoort, wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank bepaald.



Op de avond van de steekpartij had de man een cocktail van drugs ingenomen. Het versterkte een psychose, iets waar de 50-jarige man al jaren mee te nemen had. Tijdens het televisiekijken stak de man vervolgens een medebewoner van het opvanghuis in zijn nek.



Volgens de rechter mag er van geluk gesproken worden dat de verwondingen meevielen. Het had allemaal veel erger kunnen aflopen.



Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van negen maanden en tbs met dwangverpleging. De rechter oordeelde echter dat de man vanwege zijn psychische problemen ontoerekeningsvatbaar is. In plaats van een celstraf is hem daarom een verplichte behandeling opgelegd.



