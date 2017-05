Interview met vertrekkend FC Utrecht-keeper Ruiter: "Heel veel te danken aan deze club"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 14:02 uur | update: 14:21 uur

UTRECHT - Robbin Ruiter gaat FC Utrecht na vijf seizoenen verlaten. De 30-jarige keeper staat open voor een avontuur in binnen- of buitenland.



Ruiter, die zondag tegen AZ weer even onder de lat mocht staan, raakte in november zwaar geblesseerd en verloor zijn plek aan David Jensen.



"Het is een moeilijke tijd geweest en natuurlijk hoop je op meer speeltijd, maar ik ben ook niet achterlijk. Je ziet dat het elftal gewoon staat. Begrijpelijk dat dit niet zo snel meer gaat veranderen", sprak de FC Utrecht-doelman zondag in Namen en Rugnummers op Radio M Utrecht.



"Ik heb veel te danken aan de club, maar na vijf seizoenen is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Ruiter, die recent nog vader werd van een zoon. De keeper zegt nog geen concrete aanbieding op zak te hebben. "Maar dat komt wel goed. Laat dat maar aan mijn zaakwaarnemer over."



Ajax zoekt nog een reservekeeper, maar Ruiter wil niet ingaan op die suggestie. "Er wordt zoveel geroepen. Als ik overal naartoe was gegaan, was ik clubhopper geweest en had ik in alle landen gezeten."





