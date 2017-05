Vijf vragen over de tijgermug: "Ze steken 50 keer per kwartier"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 07:59 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De overheid moet harder z'n best doen om te voorkomen dat tijgermuggen zich vestigen in Nederland. Dat vindt 'Stop invasieve exoten', het platform dat een rechtszaak aanspande tegen de overheid. Doel is om de import van autobanden, waar tijgermuggen zich in vestigen, te voorkomen.



De muggen kunnen enge ziektes overdragen en werden de afgelopen jaren gevonden in onder meer Veenendaal en Montfoort. Maar hoe gevaarlijk zijn ze nou eigenlijk? Vijf vragen aan bioloog Arnold van Vliet.



1. Wat is het verschil tussen een tijgermug en een ''gewone' mug?

"Het belangrijkste onderscheid is dat een tijgermug de hele dag door steekt. De gewone huissteekmug steekt 's avonds en 's nachts vooral. De tijgermug ook 's ochtends en overdag. Het is ook een fanatieke steker in de zin dat ze (alleen vrouwtjes steken, red.) niet snel opgeeft. Ze houdt rekening met verzet van degene die ze lastigvalt. Dus ze is geneigd meerdere keren kort te steken. "



"Ik krijg regelmatig mails van mensen die denken een tijgermug thuis te hebben. Dan vraag ik altijd: hoe groot is ze dan. 'Het is een forse mug', krijg ik vaak te horen. Dan gaat het meestal om de geringde wintersteekmug. De tijgermug is juist kleiner dan de huissteekmug. En je kunt de mug herkennen aan de zwart-witte strepen."



2. Hoe gevaarlijk is het als de tijgermug zich permanent in Nederland vestigt?

"De tijgermug onderscheidt zich van een huissteekmug doordat ze in staat is een groot aantal ziektes over te brengen, waaronder knokkelkoorts en chikungunya. Dat zijn tropische ziektes die we hier niet willen hebben en waar geen geneesmiddelen voor zijn. Maar de kans dat dat ook gebeurt is klein. Dan moeten er veel mensen zijn die die ziektes hebben."



"Dus het is vooral uit het oogpunt van overlast een heel vervelende kwestie. Ik was op een internationele muggenbijeenkomst in Genève en daar sprak ik een Italiaanse collega die zegt dat er plekken zijn in Rome waar mensen vijftig keer per kwartier gebeten worden. Daar kun je niet meer buiten zijn, dat is onleefbaar. Dat willen wij hier echt niet."



3. Kunnen we de komst van de tijgermug nog voorkomen?

"Ik denk het niet. Als we kijken hoe sterk de populatie is uitgebreid in Zuid-Europa en hoe invasief de mug is. Dan heb ik niet de illusie dat we 'm hier helemaal kunnen weghouden. Dat betekent dat we alles op alles moeten zetten om de komst zo lang mogelijk uit te stellen."



"De import van autobanden en 'lucky bamboo' (bamboe-sierplanten, red.) zijn een belangrijke invoerroute voor tijgermuggen op dit moment. Maar wat er nog bij komt is al het autoverkeer tussen Nederland en Midden- en Zuid-Europa. Neem alleen al alle vakantiegangers die met hun caravans naar die landen gaan."



4. Waar is de tijgermug nu?

"In heel Italië, aan de Spaanse kusten, in Zuid-Frankrijk. Hij rukt in rap tempo op naar het noorden, de mug zit nu ook in het noordoosten van Frankrijk en in Parijs. Het leefgebied schuift steeds verder op. Inmiddels zijn in Nederland het klimaat en de weersomstandigheden voldoende om het beest hier te kunnen laten overleven."



"De hele natuurwereld is enorm aan het veranderen vanwege die stijgende temperatuur. Er komen heel veel Zuid-Europese insecten onze kant op, maar ook sommige krabben, kreeften en vogels zijn een gevaar. We zien dat bij veel plant- en diersoorten vakantieverkeer een belangrijke transportroute is om mee te liften. "



5. Heeft de tijgermug nog enge broertjes en zusjes?

"Een familielid van de tijgermug is de Aziatische bosmug, die heeft zich gevestigd in Lelystad. Dat is één van de weinige plekken in Europa waar deze soort zich gevestigd heeft. Dat is inmiddels al niet meer onder controle te krijgen. Maar van alle ongewenste insecten die zich hier dreigen te vestigen is de tijgermug wel één van de meest vervelende hoor."



Van Vliet is nieuwsgierig naar de uitspraak van de rechter. Hij is blij dat het platform 'Stop invasieve exoten' zich hard maakt tegen de ongewenste import van tijgermuggen. "Ik denk dat het goed is dat zij het op deze manier op de agenda zetten." De tijgermug totaal verbannen lijkt al niet meer mogelijk, maar alle beetjes helpen volgens de bioloog.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht