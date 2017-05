Argon blij met onderzoek naar misbruik bij sportclubs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 18:18 uur

Foto: ANP

MIJDRECHT/VEENENDAAL - Basketbalclub Argon uit Mijdrecht is blij dat er onderzoek komt naar seksueel misbruik bij sportverenigingen. De club kwam vorig jaar in het nieuws toen bleek dat een coach zich aan zijn pupillen vergreep.



Morgen start in opdracht van sportkoepel NOC*NSF een Onderzoekscommissie die zich in eerste instantie richt op het in kaart brengen van de omvang van het probleem. Oud-minister Klaas de Vries leidt het onderzoek.



EDMAR

Anton van Dijk is bestuurslid bij Argon. Hij herinnert zich nog goed hoe de club "op z'n kop" kwam te staan toen bekend werd dat trainer Edmar D. twaalf jongens verleidde tot seksuele handelingen voor een webcam. Ook misbruikte hij drie leden van Argon.



"Je wordt genoemd bij iets waar je helemaal niet bij betrokken wil zijn. Dat was heel erg pijnlijk. En je vraagt je gelijk af: wat hebben we niet gezien? Hadden we dit kunnen voorkomen?"



MAATREGELEN

De kans dat het nog een keer mis gaat bij Argon, lijkt nu een stuk kleiner. "We hebben best veel gedaan om dit soort dingen te voorkomen. Alleen dit speelde in de periode vóórdat we maatregelen hebben genomen."



Inge Walta van de Veenendaalse zwemclub VZC was eerder betrokken bij een project tegen seksuele intimidatie op sportclubs. Ze benadrukt dat daders geraffineerd te werk gaan.



"Het is niet dat iemand toevallig langskomt en slachtoffer wordt. Iemand die voor z'n eigen genot kinderen misbruikt, gaat heel doelbewust te werk."



TIPS

Walta heeft enkele concrete tips voor sportclubs om een misbruikschandaal zoals in Mijdrecht te voorkomen. "Het simpelste is een VOG, dan haal je geen recidivisten binnen. En denk altijd aan het vier-ogen-principe."



"En loop goed je eigen vereniging door. De gelegenheid maakte de dief." Daders slaan volgens Walta niet toe als ze de kans niet krijgen. "Een zwembad moet geen donkere hoekjes hebben. Kleedkamers moeten goed opgesteld zijn."



ONDERZOEKERS

Dinsdag maakt de Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport bekend wat precies de onderzoeksvraag wordt. Naast Klaas de Vries werken ook voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp en rechter Egbert Myjer mee aan het onderzoek.



Argon kijkt met belangstelling naar de uitkomsten. Nieuwe leden en trainers screenen is makkelijker gezegd dan gedaan, volgens Van Dijk. "Dus met extra aanbevelingen zijn we zeker geholpen."



De onderzoekscommissie heeft het mailadres reactie@simonderzoeksport.nl geopend voor meldingen over misbruik in de sport.



