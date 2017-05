"Camera's tegen vandalisme in Baarns Cantonspark"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 14:55 uur | update: 15:36 uur

BAARN - De Stichting Vrienden van het Cantonspark in Baarn is woedend over de zoveelste vernieling. Zondagavond werd bekend dat er een Rijksmomunent kapot is gemaakt. Het park 's nachts volledig afsluiten en camera's ophangen is volgens voorzitter Angelique Bosch van Drakestein de enige oplossing om de vandalen te stoppen. Ook wil ze dat er in het park meer toezicht komt.



"Het is vreselijk. Het gaat om een monument van een paar honderd jaar oud. We hebben al geklaagd over graffiti, maar dat dit nu gesloopt moet worden...Dat is gewoon moedwil. Het kan niet per ongeluk kapot gegaan zijn", zegt Bosch van Drakestein.



BALUSTRADE

Het 18e-eeuwse monument in het park is recent vernield. Vandalen hebben van een colonnade de stenen balustrade kapotgemaakt. "Ik begrijp het niet. Ga gewoon tikkertje spelen als je je verveelt, maar dit is echt niet leuk."



Niet alleen de balustrade van de colonnade is stukgemaakt. De voorzitter van de stichting heeft inmiddels vernomen dat ook de balustrade bij de vijver in het park vernield is. "En die was een paar jaar geleden al kapotgemaakt, gerestaureerd en weer rechtgezet."



KOSTEN

Volgens Bosch van Drakestein gaat de restauratie van het Rijksmonument in de papieren lopen. "Dit moet door een restaurator gemaakt moeten worden. Het is niet dat de lokale klusjesman even wat cement ertussen kan voegen en het weer recht maakt. Dus dit zal wel in de nullen gaan lopen, vrees ik."



VERNIELINGEN

De Stichting Vrienden van het Cantonspark zegt al langer aan de bel te trekken vanwege de vele vernielingen in het park. 's Nachts zijn niet alle poorten gesloten en dat zorgt de laatste tijd voor problemen. "Vorig jaar begon het met vernielingen aan de bomen en de struiken. Het was echt bijna iedere week raak, dat er takken afgebroken werden, dat er kleine boompjes gesloopt werden. En nu zijn het de stenen."



