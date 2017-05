Examenscholieren staan voor kapotte brug bij De Hoef

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 15:29 uur | update: 15:38 uur

DE RONDE VENEN - De fietsersbrug tussen De Hoef en Zevenhoven is maandagmiddag niet te gebruiken. Een binnenvaartschip is tegen de brug over de Kromme Mijdrecht aan gevaren.



Het incident gebeurde maandagmiddag rond 12.00 uur. Een brugwachter bediende de Overzetbrug op afstand, terwijl een fietser ook de knop in drukte om over te steken. Het opengaan van de brug werd gestopt waardoor hij weer naar beneden ging. Het gaat dus om een technische fout.



Fietsers moeten nu ruim drie kwartier omfietsen. Een woordvoerder van gemeente liet weten te kijken naar een mogelijke oplossing.



Veel scholieren maken iedere dag gebruik van de brug en maandagmiddag stonden ook examenleerlingen voor een dichte brug. Volgens Peters Hotnews zat iedereen alsnog op tijd in de zaal.



