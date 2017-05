Westbroek over geluid dat je niet kunt horen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 19:00 uur

Foto: RTV Utrecht

DE BILT/AMERFOORT - Henk verdiept zich vandaag in stil geluid: "U kunt mij verstaan omdat ik geluid maak, maar er bestaat ook geluid dat je niet kunt horen. Mensen horen alleen het middenstuk van geluid. Hele hoge of hele lage tonen kunnen wij niet horen. Maar honden wel. Ik heb een hond en dan blaas ik op zo'n hondenfluitje en dan komt hij, of niet, als hij net doet alsof hij het niet hoort."



Geluidsprofessor Läslo Evers van het KNMI verteld dat zij een meter hebben uitgevonden waarmee ze dat onhoorbare geluid, infrageluid, kunnen meten in de lucht en het water. Er wordt allerlei infrageluid gemeten.



Vulkanen, aardbevingen, afkalvend ijs op de Noordpool, ingeslagen meteoren en illegale kernproeven worden door de meters geregistreerd. Dit jaar hebben de meters twee kernproeven van Noord Korea vastgelegd.



Läslo verteld dat ook grote dieren infrageluid voortbrengen en dat ze bij Dierenpark Amersfoort met speciale apparatuur de onhoorbare geluiden van de olifanten toch hoorbaar hebben gemaakt.



Willem Verdonck van Dierenpark Amersfoort bezoekt met Henk de olifanten in het park: "Dat is heel grappig, je hoort echt bepaalde tonen en je hoort ze dus eigenlijk echt een beetje communiceren met elkaar."



Er zijn dieren die hele hoge tonen kunnen waarnemen en dieren die hele lage tonen kunnen waarnemen. Wij als mens zitten eigenlijk in het midden met ons gehoor. Henk vat het even samen: "Dus qua luisteren zijn wij een soort CDA, het veilige midden."



Henk Westbroek is elke dinsdag te zien op RTV Utrecht en de aflevering staat ook alvast bij dit bericht.







