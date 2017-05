Tip leidt naar verdwenen moederschaap en lammetjes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 16:07 uur | update: 16:59 uur

NIEUWEGEIN - De schapen van kinderboerderij IJsselstee in Nieuwegein zijn terecht. Een moederschaap en twee jonge lammetjes, Flip en Floris, verdwenen vrijdagavond uit de wei. Het hele weekend is met man en macht naar de dieren gezocht, ook door de politie.



Vanochtend kwam de verlossende tip. De beesten stonden verderop in een heel andere wei, samen met schapen van een andere kudde.



"We gingen ernaartoe en ze stonden tussen allemaal andere schapen bovenop de Nedereindseberg", vertelt Mary-Anne Eleveld van Nedereind, de stichting die verantwoordelijk is voor alle kinderboerderijen in Nieuwegein. "We hadden een fles bij ons en gingen roepen. Op een gegeven moment renden ze keihard naar beneden. Ik hoef niet te vertellen dat bij ons allemaal de tranen over de wangen stroomden."



Hoe de dieren van de ene afgesloten wei naar de andere hebben kunnen komen, is nog een raadsel.



