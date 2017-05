Meldpunt voor zwangere vrouwen die worden benadeeld op het werk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 06:00 uur

UTRECHT - Er komt een meldpunt voor vrouwen die worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt omdat ze zwanger zijn. Bijna de helft van de vrouwen die moeder wordt zegt last te hebben met een werkgever.



Het meldpunt is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens, dat in Utrecht zit. "43% van de vrouwen die een kind kreeg in 2016 heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap."



Volgens het College neemt zwangerschapsdiscriminatie door de jaren heen amper af. Vooral vrouwen met een flexibel of tijdelijk contract zijn de dupe.



MINDER OPSLAG

"Nieuwe contracten worden bijvoorbeeld op het laatste moment gewijzigd of tijdelijke contracten worden niet verlengd", schrijft het College. "Ook blijkt dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt vaker opslag mislopen en kritischer dan hun niet-zwangere collega's gevolgd worden in hun functioneren."



De organisatie roept vrouwen die slachtoffer zijn geworden op zich te melden. Werkgevers mogen arbeidscontracten niet beŽindigen omdat iemand zwanger wordt. Dat geldt ook voor tijdelijke contracten die niet worden verlengd.



