Zomerweer op komst: dinsdag en woensdag rond 25 graden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 16:36 uur | update: 16:52 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Morgen en overmorgen wordt een tweeluik van zomers weer met zonnige perioden. "Woensdag wordt het in De Bilt 26 graden en noteren we de eerste officiŽle warme dag van het jaar", voorspelt Weeronline.



In het zuiden van het land loopt het kwik die dag zelfs op richting 30 graden. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft tot middernacht overwegend droog. De nacht naar donderdag verloopt zwoel met minima van 15 tot 17 graden. De westelijke helft maakt kans op wat regen.



Het zomerse weer is van korte duur, want donderdag is het meest bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt dan 18 graden in onze provincie en vrijdag nog wat kouder.



