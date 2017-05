Amersfoort krijgt nieuwe coffeeshop naast Vue-bioscoop

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 17:43 uur | update: 17:44 uur

In het linker pand komt de nieuwe coffeeshop. Foto: Google Street View

AMERSFOORT - Amersfoort krijgt een vierde coffeeshop. Die komt op de Snouckaertlaan, naast de Vue-bioscoop in het pand van het voormalige Cafť Kroonenburg.



De stad is blij met de nieuwe coffeeshop omdat de vraag naar softdrugs hoger is dan het aanbod. Het college heeft onlangs bepaald dat er ruimte is voor maximaal zeven smartshops. Vroeger had de stad er zelfs dertien.



De gemeente heeft een Bibob-onderzoek gedaan bij de ondernemer die de coffeeshop gaat uitbaten. Ook zijn er afspraken gemaakt over cameratoezicht en de inzet van een portier.



Buren die meer willen weten over de nieuwe coffeeshop kunnen maandag 22 mei langskomen op een bewonersavond. Tot 26 juni kunnen mensen bezwaar indienen tegen de komst van de smartshop.



