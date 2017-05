Uilenveren op Houtense windmolens halveren geluidsoverlast

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 18:32 uur | update: 18:46 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

HOUTEN - Bewoners van de wijken Water en Polder strijden al drie jaar lang voor maatregelen tegen de geluidsoverlast. Drie windmolens zorgen voor slapeloze nachten. Ook bewoner Henry Vermeulen had er last van: "Met name kleine kinderen, maar ook als je licht slaapt kan je moeilijk de slaap kan vatten."



UIL

"Van de natuur kunnen we veel leren", zegt Frank Oomen van Eneco. Want de uil zorgt ervoor dat inwoners van Houten rustiger kunnen slapen. Die vogels vliegen muisstil, door de kartelranden op de vleugels. Dat soort randen zijn nagemaakt van kunststof en worden op drie molens in Houten geplaatst, legt Oomen uit. "Een uil moet zijn prooi 's nachts besluipen, dat kan alleen als die een geruisloze vleugel heeft."



Drie decibel is de winst. De uilenveren zitten al op veel molens, ze komen zelfs zo uit de fabriek rollen tegenwoordig. Het moet voor de Houtenaren een halvering van het geluid zijn.



SOAP

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Volgens bewoner Henry Vermeulen zijn 'twee van de drie verzoeken zijn ingewilligd, de derde helaas nog niet'. Vermeulen doelt daarmee op een ander draaischema. Bewoners van de wijk zouden graag zien dat er overdag meer gedraaid zou worden, zodat 's nachts de molens minder draaien.



Maar volgens een woordvoerder van de gemeente zorgt dat weer voor overlast in een ander deel van Houten. Er wordt nu onderzocht of alle partijen bereid zijn om over dat draaischema te gaan praten. De windmolensoap is dus nog niet afgelopen in Houten, al is dit de ultieme poging om overlast tegen te gaan.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht