Hennepkwekerij ontdekt in watermeterruimte in Maarssen

Foto: Facebook Politie Stichtse Vecht

MAARSSEN - Een monteur van de woningbouwvereniging heeft afgelopen weekend een schokkende ontdekking gedaan bij een woningcomplex aan het Antilopespoor in Maarssen. In een ruimte waar de watermeters zitten, trof hij een hennepkwekerij in opbouw aan.



De medewerker wilde de watermeterstand opnemen van een leegstaande woning. De meters zitten in een aparte ruimte naast de woningen, die alleen toegankelijk is voor de woningbouwvereniging. De monteur kwam niet binnen, omdat zijn sleutel niet meer op het slot van de toegangsdeur paste. Nadat hij het slot had opengebroken, ontdekte hij de plantage in spe.



De ruimte was ingericht om ongeveer 90 hennepplanten we kweken, meldt de politie Stichtse Vecht op Facebook. "Alle materialen zijn door ons in beslag genomen. Hierna kwam een hennep-opruimploeg om al het materiaal weg te halen en het vervolgens te laten vernietigen."



