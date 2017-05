Rechtszaak om tijgermug: "Het is echt een gevaarlijk beest"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 05:30 uur

Een NVWA-medewerker doet in Veenendaal onderzoek naar de tijgermug. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De tijgermug is vandaag opnieuw voer voor discussie in de rechtbank. Het platform 'Stop invasieve exoten' wil dat de regering de komst van de muggen tegengaat door de import van autobanden, waar de beestjes vaak in zitten, te verminderen.



Volgens de actiegroep is de tijgermug "echt een gevaarlijk beest". Voorzitter Wilfred Reinhold zegt dat ze meer dan twintig ziektes overdragen. "En tegen die ziektes is nog geen vaccin beschikbaar."



'Stop invasieve exoten', de organisatie die eerder succesvol bezwaar maakte tegen het uitzetten van goudvissen in een gracht in Veenendaal, vindt dat de overheid te weinig doet tegen tijgermuggen.



BANDENDEALER

Maar daar is Jan Driessen van bandenbedrijf Kargro uit Montfoort het niet mee eens. Op zijn zaak werden enkele jaren terug tijgermuggen gevonden.



"In 2010 werden er 360 muggen gevonden, vorig jaar zijn er nog maar veertien gevonden in vier bedrijven." Volgens Driessen werkt de bestrijding van de NVWA in samenwerking met bedrijven uitstekend.



RECHTSZAAK

Eerder oordeelde de rechter dat de overheid niet meer hoeft te doen om de import van tijgermuggen tegen te gaan. Maar daartegen ging 'Stop invasieve exoten' in hoger beroep. Volgens het platform moet de minister gedwongen worden om de wet na te leven.



Eerder waarschuwden ook biologen voor de tijgermug, die steeds meer oprukt in Europa en ziektes zoals knokkelkoorts en het zika-virus kan overdragen. Vorig jaar doken in Veenendaal nog enkele tijgermuggen op.



