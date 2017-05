Studenten presenteren plannen voor betere doorstroming naar hoger onderwijs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 15 mei 2017, 19:48 uur | update: 19:48 uur

UTRECHT - Studenten uit het hele land hebben vandaag in TivoliVredenburg in Utrecht hun plannen voor een betere doorstroming naar het hoger onderwijs gepresenteerd. De studenten zijn vier maanden bezig geweest met hun idee.



Mbo'ers die na hun opleiding naar het hbo gaan, maken hun opleiding steeds minder vaak af. Daarom lanceerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het project Studentlab. Op die manier mogen studenten meedenken over hoe de doorstroming in het hoger onderwijs verbeterd kan worden.



"Studenten die de overstap hebben gemaakt, weten zelf als geen ander waar ze tegenaan gelopen zijn. En waarom zouden ze dan ook niet mee kunnen denken over de oplossing?", betoogt demissionair minister Jet Bussemaker.



De enige regels voor een goed idee van de studenten is dat het maximaal 750.000 euro mag kosten en dat het idee binnen de wet valt. Op de beurs valt op dat de ideeŽn van de studenten een ding gemeen hebben: mbo-studenten moeten beter voorbereid worden op het hbo.



ONWETENDHEID

"Het grootste probleem is denk ik onwetendheid", vertelt pabo-studente Sylvia Kragtwijk. Zij is na haar mbo-opleiding Onderwijsassistent doorgestroomd naar de hbo-studie Leraar Basisonderwijs. "Het eerste jaar ben ik vooral hard onderuit gegaan, omdat er best veel op je afkomt."



Cees Pel is het daar mee eens. Hij begon met Juridische Dienstverlening op het mbo en zit nu in zijn eerste jaar Rechten, op het hbo. "Kennis is macht, zeggen ze weleens. Zo is het op het hbo ook. Als je je goed voorbereid, is het halve werk al binnen."



Mbo-student Marketing & Communicatie Mohammed Saiah is iets kritischer. "Een mbo-student wordt op dit moment ondergewaardeerd, terwijl 70 procent van de Nederlandse samenleving mbo'er is. Een mbo'er wordt ook nog niet gezien als student, maar als leerling", vertelt hij. Mohammed is wel positief over het initiatief om het voor mbo'ers makkelijker te maken door te stromen, maar dat moet wel hun eigen keuze zijn.



