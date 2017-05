Sébastien Haller verlaat FC Utrecht voor Bundesliga

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 20:08 uur | update: 20:22 uur

Foto: FCUPhoto

UTRECHT - Sébastien Haller gaat na dit seizoen naar Eintracht Frankfurt. De topscorer van FC Utrecht tekent een contract voor vier seizoenen bij de Duitse club.



FC Utrecht wil niet vertellen hoeveel geld Eintracht Frankfurt betaalt voor de Fransman. Hij had nog een contract tot de zomer van 2019 in de Galgenwaard.



Haller doet in de play-offs om Europees voetbal nog mee bij FC Utrecht. Daarna vertrekt hij naar de club die momenteel elfde staat in de Bundesliga.



TROTS

Trainer Erik ten Hag is trots op de transfer. "FC Utrecht laat zich, na de verkopen van Bart Ramselaar en Timo Letschert, met deze verkoop opnieuw gelden als een opleidingsinstituut voor topclubs in binnen- en buitenland."



Haller (22) heeft in totaal tweeënhalf seizoen in de Galgenwaard gespeeld. Hij leek al eerder een transfer te maken, maar interesse uit Engeland en China leidde niet tot een vertrek.



Dit seizoen werd hij topscorer van FC Utrecht met dertien Eredivisie-goals. In de twee jaren daarvoor maakte hij negentien en elf doelpunten.



