Utrecht laat auto's links liggen bij uitbreidingsplannen

UTRECHT - Utrecht is de snelstgroeiende stad van Nederland. Dit jaar worden er ruim 5000 extra woningen gebouwd. Dat betekent fors meer auto's, maar extra asfalt blijft achterwege.



Vooral het gebied tussen de Jaarbeurs en de meubelboulevard krijgt te kampen met files, verwacht verslaggever Marc van Rossum du Chattel. "Dit college heeft ervoor gekozen om nauwelijks te investeren in autobereikbaarheid. Er gaat vier keer zoveel geld naar projecten voor openbaar vervoer en fiets, dan dat er gaat naar de bereikbaarheid met de auto."



Het lijkt een bewuste keuze van de gemeente. "Forse verkeersproblemen zijn geen probleem voor dit college. Files zorgen ervoor dat mensen gedwongen worden om uit de auto te stappen en met de fiets of het openbaar vervoer te gaan."



FATSOENLIJKE WONINGEN

De voornaamste doelstelling van het college is volgens wethouder Paulus Jansen dat er voor iedereen een fatsoenlijke woning te vinden is. De nieuwbouw moet leiden tot een einde aan de gekte op de woningmarkt, vertelt hij maandag aan RTV Utrecht. "Huisjesmelkers leven bij gratie van druk op de woningmarkt. Als je meer aanbod hebt, neem je voor hen de wind uit de zeilen."



Zo'n 35 procent van de nieuwbouw gaat naar sociale huisvesting, maar daar zitten ook studenten bij inbegrepen. "En studenten hebben we ook veel in Utrecht. Dus die 35 procent past goed bij de vraag, maar het zou zelfs nog een onsje meer mogen zijn."



MIDDENSEGMENT

Ook de middeldure huursector is momenteel een ontbrekende schakel op de woningmarkt in de Domstad. Het stoort Jansen dat je als starter of als Utrechter met een middeninkomen nog nauwelijks onder de rook van de Domtoren kunt wonen. Hij is dan ook blij dat er alleen al dit jaar ruim 2000 woningen met middeldure huur (tot 900 euro) worden gebouwd.



De gemeente wijzigt alleen het geldende bestemmingsplan als aan bepaalde afspraken is voldaan, aldus Jansen maandag. Daarbij valt per project te denken aan het minimale aantal huizen uit het middensegment en bijvoorbeeld aan het aantal vierkante meters achter de voordeur.



De weg van het bestemmingsplan is op dit moment het enige juridische drukmiddel dat Utrecht heeft. "Daarnaast werken wij aan een raadsvoorstel. Wij vragen de raad om duidelijke kaders te scheppen", aldus Jansen. Hij zoekt naar meer handvatten om ontwikkelaars te sturen. "Wij hebben grote zorgen over de grootte van de huizen en of de huren niet binnen afzienbare tijd enorm gaan stijgen", zegt hij.



