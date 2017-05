Nieuwegeinse burgemeester doet oproep: 'Ik wil meer lintjes uitreiken'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 06:21 uur | update: 06:51 uur

NIEUWEGEIN - Er moeten meer lintjes in Nieuwegein worden uitgereikt. Althans, als het aan burgemeester Frans Backhuijs ligt. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.



Tijdens de Lintjesregen van 26 april, kregen vijf Nieuwegeiners een Koninklijke onderscheiding. "Naar mijn overtuiging zijn er veel meer inwoners die voor een lintje in aanmerking kunnen komen", schrijft Backhuijs.



De Lintjesregen, traditioneel gehouden op de dag voor Koningsdag, is een dag waarop de meeste lintjes worden uitgereikt. Toch zijn er meerdere momenten in het jaar waarop mensen die iets bijzonders doen voor de samenleving Koninklijk onderscheiden kunnen worden.



AANMELDINGEN

De burgemeester laat weten graag meer lintjes uit te reiken, maar "daarvoor ben ik wel afhankelijk van de aanmeldingen vanuit de samenleving", aldus Backhuijs.



Lintjes voor volgend jaar moeten uiterlijk 1 juli aanstaande aangevraagd zijn. "Ik hoop dat volgend jaar meer Nieuwegeiners onderscheiden kunnen worden", besluit de burgemeester zijn brief.



