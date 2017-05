Amersfoortse pizzabezorger ernstig gewond na botsing

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 06:45 uur | update: 06:50 uur

AMERSFOORT - Een scooterrijder in Amersfoort is maandagavond ernstig gewond geraakt. De pizzabezorger botste op het Euterpeplein op een auto.



Naar alle waarschijnlijkheid is dat met een enorme snelheid gegaan, de brokstukken kwamen wijdverspreid terecht.



De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde niet te landen.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.



