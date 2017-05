Geschrokken dader doodgetrapte hondje meldt zich: 'Was nooit mijn bedoeling geweest'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 07:46 uur | update: 08:25 uur

Foto: Facebook Tony Schmitz

NIEUWEGEIN - De dader die het hondje Monty trapte, dat gistermiddag vervolgens overleed, heeft zich gemeld bij Tony Schmitz en zijn moeder, het baasje. "Hij is heel erg geschrokken van het bericht."



Het incident vond plaats na een ruzie tijdens het uitlaten in het parkje bij de Cellohof in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein. Monty bezweek aan inwendige bloedingen na een aanvaring met een andere hond en diens eigenaar.



"We hebben gisteren een gesprek gehad", vertelt Schmitz, die de foto op Facebook deelde. "De man was erg geschrokken van het bericht. Hij gaf ook duidelijk aan dat dit nooit zijn bedoeling is geweest."



De man en de moeder van Schmitz gaan ook nog met elkaar in gesprek. "Dit zal plaatsvinden zodra mijn moeder daar aan toe is. We zijn blij dat de man zich heeft gemeld en het zo oppakt. We willen geen heksenjacht op de man."



