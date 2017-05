Definitief einde Trijntje Cornelia

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 08:36 uur | update: 08:59 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Er komt definitief een einde aan Trijntje Cornelia, de toeristische attractie in Bunschoten-Spakenburg. Na overleg met de burgemeester moet Jaap Bunk, geestelijk vader van Trijntje Cornelia, concluderen dat de problemen met de trein niet opgelost kunnen worden.



Trijntje Cornelia was jarenlang een begrip in het vissersdorp. Tegen een vergoeding konden mensen een rondtocht maken door Bunschoten en/of Spakenburg.



De opbrengst werd geschonken aan goede doelen. "In het begin liep het ook als een trein", zei burgemeester Melis van de Groep maandagavond tegen RTV Bunschoten. Volgens Van de Groep waren er de laatste tijd te veel problemen, zoals een tekort aan vrijwilligers, geen compleet bestuur en het mislopen van een vergunning.



Maandagmiddag had Bunk nog overleg op het gemeentehuis over het voortbestaan van Trijntje Cornelia. Voorafgaand aan het gesprek zei hij dat "het dubbeltje twee kanten op kan rollen."



Bunk had naar eigen zeggen nog wel een aantal ideeën om de problemen op te lossen, maar kreeg geen medewerking van de gemeente. "Jammer", zo omschrijft hij het definitieve einde.



Ook de lokale VVV is teleurgesteld nu Trijntje Cornelia niet meer door het dorp rijdt. "Het is echt jammer, wij maakten vooral met groepen vaak gebruik van het trijntje", aldus een woordvoerder.



De trein is inmiddels verkocht en de vrijwilligers zijn ingelicht over het besluit.



